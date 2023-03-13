Врач рассказала о правильном питании во время беременности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для беременных существуют определенные правила питания. О них «Волге Ньюс» рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова.

— Стоит только женщине сообщить кому-то о своей беременности, как она сразу слышит: «Теперь нужно кушать побольше! За двоих!» Это не совсем правильно, вот «кушать ДЛЯ двоих» — это верно! Ребенку нужна здоровая, качественная еда, а организму будущей матери — кратность приемов пищи, стабильный уровень сахара и инсулина. В это время в рационе женщины обязательно должны присутствовать все необходимые продукты: мясо, рыба, молоко, хлеб, крупы и макароны, сливочное и растительное масло, овощи и фрукты, — отметила врач.



Стоит обратить внимание на способ приготовления еды — лучше употреблять тушеную, запеченную или вареную пищу. Кроме того, не следует злоупотреблять сладким, соленым и жидким.

Врач также отметила, что необходимо исключить из рациона колбасы, копченую и соленую рыбу, суши, молочные продукты с ароматизаторами и наполнителями, промышленный майонез, соки и нектары из цитрусовых, клубнику и, конечно, алкоголь.

Кандидат медицинских наук Ирина Моисеева дала советы по сохранению репродуктивного здоровья. По ее словам, такие болезни длительное время не беспокоят человека, но вызывают множество осложнений, вплоть до бесплодия.

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Елизавета Пуншева