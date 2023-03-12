Глава МИД Италии: отправка Западом войск на Украину никогда не обсуждалась

В Италии заявили, что Запад никогда не обсуждал возможность отправки на Украину своих военных сил. Об этом рассказал вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире радио, комментируя недавнее заявление премьера Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, накануне Орбан поделился мнением, что западные страны в шаге от того, чтобы уже серьезно обсудить перспективу отправки войск союзников на территорию Украины.



— Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча Группы семи (G7) с участием Блинкена [госсекретаря США, — прим. ред.], отправка войск никогда не обсуждалась, — сказал Таяни.

Глава МИД Италии прокомментировал и план Китая по урегулированию ситуации на Украине. Он отметил, что 12 пунктов из плана «представляют позиции, которые не совсем ясны». Однако, по словам министра, это еще не означает, что Пекин «не может внести свой вклад в достижение мира».



В начале февраля Боррель заявил, что страны Евросоюза никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Киеву необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что военные стран — членов ЕС уже давно отправлены на Украину.

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Илина Хакимова