Премьер-министр Венгрии допустил, что Запад начнет обсуждать отправку войск на Украину

Западные страны близки к тому, чтобы начать всерьез обсуждать возможность отправки войск союзников на территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

— Мы очень близки к тому, чтобы на полном серьезе предложить, чтобы солдаты стран-союзников перешли границу и зашли на землю Украины, — передает его слова «РИА Новости».

По его словам, западные лидеры болеют «военной лихорадкой». Орбан обвинил их в отправке на Украину все более опасного оружия, отметив, что сейчас на повестке дня стоит передача истребителей, хотя раньше эта тема считалась запретной.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале февраля Боррель заявил, что страны Евросоюза никогда не рассматривали отправку своих войск на Украину. По его словам, Киеву необходимо помогать всеми возможными способами, которые не предполагают прямого участия ЕС в конфликте.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что военные стран — членов ЕС уже давно отправлены на Украину.



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Айрат Назипов