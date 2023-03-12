СМИ: правительство Израиля обвинило США в финансировании протестов

По заявлению высокопоставленного правительственного чиновника, входящего в окружение премьер-министра Биньямина Нетаньяху, в Израиле полагают, что массовые протесты, прошедшие против судебной реформы, частично финансировались из США. Об этом пишет израильская газета Times of Israel.

— Мы следим за происходящим. Это организация очень высокого уровня. Есть организованный центр, из которого организованно расходятся все демонстранты, — сказал источник.

Он подчеркнул, что протест финансируется и организуется на миллионы долларов.

— Кто финансирует транспорт, флаги, сцены? Нам это ясно, — сказал он.

Другой источник, также входящий в близкое окружение премьера, подтвердил, что чиновник говорил про Америку. Аналогичное заявление сделал на прошлой неделе выступающий за Нетаньяху эксперт Яков Бардуго в новостях на местном телеканале.

В Израиле десятую неделю подряд продолжаются масштабные протесты против политики правительства Биньямина Нетаньяху и предлагаемой им судебной реформы. Акции стали крупнейшими в истории страны. Демонстрации, проходившие вчера вечером, собрали в общей сложности порядка 500 тыс. участников.

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Илина Хакимова