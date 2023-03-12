Папа Римский заявил, что готов поехать в Киев при условии, что поедет в Москву

Папа Римский заявил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я готов поехать в Киев. Я хочу поехать в Киев. Но с условием поехать и в Москву. Я поеду в оба города или ни в один, — сказал он.

Он отметил уверенность в том, что это все-таки получится сделать.



В ноябре 2022 года глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер заявил, что Святой престол готов предоставить место для переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

— Святой престол и лично Папа Римский были всегда открыты для этого с начала войны, но до сих пор не было никакого конкретного ответа. Несмотря на это, Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, если бы запрос исходил от обеих сторон с благими намерениями и в духе поиска мира, диалога и прекращения войны, — сказал он.

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Максим Кокунин