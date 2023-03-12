Сегодня в Татарстане ожидается до +6 градусов

В воскресенье, 12 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, а утром и днем небольшой снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный местами с порывами до 15—20 м/с, локально до 22 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6°С, в Набережных Челнах — от +3 до +6°С. На дорогах сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 13—14 марта, теплая погода со смешанными осадками сохранится. Дневные температуры составят от +1 до +6 градусов.



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Максим Кокунин