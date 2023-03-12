Татарстанцев предупредили о сильном ветре и метели в воскресенье

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Госавтоинспекции Татарстана предупредили об ухудшении погодных условий на территории республики в воскресенье, 12 марта.

Прогнозируется метель, сильный ветер порывами до 20 м/с и сильная гололедица на дорогах.

В ведомстве настоятельно рекомендуют водителям увеличить дистанцию между транспортными средствами, избегать внезапных торможений, а также воздержаться от опасных маневров, в особенности связанных с выездом на встречную полосу.

Сегодня в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, утром и днем небольшой снег и дождь. Ветер юго-восточный и южный местами с порывами до 15—20 м/с, локально до 22 м/с. Днем температура воздуха составит от +1 до +6 градусов. В Казани ожидается от +4 до +6°С, в Набережных Челнах — от +3 до +6°С.

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Илина Хакимова