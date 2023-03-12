В начале следующей недели в Татарстане потеплеет до +7 градусов
В Татарстане в начале следующей недели сохранится плюсовая температура. По прогнозу Гидрометцентра республики, в среду, 15 марта, днем температуры воздуха достигнут +2... +7 градусов.
Установится облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Днем во вторник и среду местами возможны усиления порывов ветра до 17 м/с.
На дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики. Ночные температуры будут опускаться до -5 градусов.
По метеорологическим меркам, март из-за своих отрицательных температур все еще остается зимним месяцем. Однако, судя по прогнозам синоптиков, нынешняя весна может стать исключением. В частности, на территории Казани они прогнозируют небольшую аномалию — температура воздуха в этом месяце поднимется на 0,3 градуса выше нормы.
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