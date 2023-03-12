В Татарстане задержан подозреваемый в избиении мужчины до смерти

Фото: Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

В Татарстане жителя Набережных Челнов подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 35-летний племянник потерпевшего, который дал признательные показания.

В квартире одного из домов в Набережных Челнах 7 марта было обнаружено тело 52-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти в виде следов побоев, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следствием установлено, что мужчины вместе распивали алкогольные напитки. В какой-то момент потерпевший стал оскорблять племянника и его родственников, после чего последний избил его. Когда гости ушли, мужчины снова поругались, после чего подозреваемый стал пинать родственника ногами, в область жизненно важных органов.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



В октябре прошлого года в отношении 21-летнего жителя Татарстана было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, при распитии спиртного потерпевший попросил подозреваемого налить ему алкоголь, а получив отказ, ударил его тростью по ноге. В ответ злоумышленник нанес мужчине несколько ударов кулаками. В результате полученных травм последний скончался на месте до приезда скорой.



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Илина Хакимова