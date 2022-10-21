Казанец предстанет перед судом за случайное убийство знакомого во время распития алкоголя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отношении 21-летнего жителя Татарстана возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

По версии следствия, подозреваемый вместе с 47-летним потерпевшим проживали у знакомого в квартире одного из домов Казани по улице Айдарова, занимаясь попрошайничеством, и злоупотребляли спиртными напитками. 19 октября 2022 года при распитии спиртного потерпевший попросил подозреваемого налить ему алкоголь, а получив отказ, ударил его тростью по ноге. В ответ злоумышленник нанес мужчине несколько ударов кулаками. В результате полученных травм последний скончался на месте до приезда скорой.

Причастность к совершению преступления подозреваемый признал. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Фото: realnoevremya.ru

В начале этой недели первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Казани, обвиняемого в убийстве знакомого сковородой, ножом и табуретом.

По версии следствия, ночью 20 декабря прошлого года обвиняемый распивал алкоголь в компании троих приятелей в квартире на улице Липатова в казанском поселке Дербышки. В какой-то момент между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил одного из знакомых сначала сковородой, а затем кухонным ножом. Когда оппонент упал на пол, злоумышленник продолжил его избивать, нанося удары руками, ногами и табуретом.

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Максим Кокунин