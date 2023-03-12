Производство российской мебели по итогам 2022 года снизилось на 3%

Производство российской мебели по итогам прошлого года снизилось на 3%, однако производителям удалось приспособиться к новым условиям рынка после ухода западных компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рослесинфорга.

Уточняется, что производство мебели снизилось до 356,2 млрд рублей. В первую очередь это связано с сокращением выпуска деревянной мебели для столовой и гостиной на 75,8%, до 26,8 млрд рублей. При этом производство деревянной мебели для офисов выросло на 5,5%, до 29,9 млрд рублей, а кухонной мебели — на 1,9%, до 58,2 млрд рублей.

Как пояснили в Рослесинфорге, в сегменте деревянной мебели для столовой и гостиной сильнее всего снизился выпуск шкафов — на 53%, или до 2,1 млн штук. Вместе с этим обеденных столов стали производить на 32,5% меньше — 648,4 тысячи штук, выпуск журнальных столов упал на 14,4%, до 588,3 тысячи штук.

В феврале глава Минстроя России Ирек Файзуллин предложил президенту Владимиру Путину включать меблировку квартир в ипотеку. Как объяснил министр, инициатива покупки российской мебели за счет ипотечного кредита сможет поспособствовать развитию лесопромышленного комплекса. Рассчитывается, что такой подход поможет снизить цену мебели для потребителей за счет ее включения в сумму кредита, а еще дополнительно обеспечит спрос граждан на отечественные товары.

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Максим Кокунин