Глава Минстроя предложил президенту России включать мебель в стоимость ипотеки

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин предложил президенту Владимиру Путину включать меблировки квартир в ипотеку, сообщает «РИА Новости».



Как объяснил министр, инициатива покупки российской мебели за счет ипотечного кредита сможет поспособствовать развитию лесопромышленного комплекса.

Рассчитывается, что такой подход поможет снизить цену мебели для потребителей за счет ее включения в сумму кредита, а еще дополнительно обеспечит спрос граждан на отечественные товары.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В январе Владимир Путин заявлял о непростой ситуации в лесопромышленном комплексе. По состоянию на ноябрь 2022 года обработка древесины и производство продукции из дерева снизились на 21,4%.



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Маргарита Головатенко