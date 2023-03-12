Врио главы Минобороны Дании: первые танки Leopard 1 будут переданы ВСУ в начале мая

Исполняющего обязанности министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена заявил, что Копенгаген, Берлин и Амстердам передадут Украине танки Leopard 1 в начале мая. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы можем ожидать, что сможем поставить от 80 до 90 танков в течение 2023 года. Они будут доставляться непрерывно, потому что их необходимо включать в учебные мероприятия с украинскими солдатами. <...> Поэтому мы полагаем, что они будут поставляться в больших количествах примерно с начала мая и до конца года, — сказал он.

На этой неделе министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 18 немецких и 3 португальских танка Leopard 2 модели A6 в текущем месяце отправятся на Украину. По его словам, вместе с техникой в зону боевых действий отправятся и обученные бригады танкистов.

В феврале Писториус сообщал, что первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение трех-четырех месяцев. По его словам, он будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4.

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Максим Кокунин