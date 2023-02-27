Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее перемещаться по территориям с внутренними паспортами

Сербия и Косово поддержали соглашение, позволяющее их жителям перемещаться по территории друг друга с внутренними паспортами, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.



По его словам, еще потребуются дополнительные переговоры в марте, чтобы согласовать все детали его имплементации. Боррель не уточнил, подписали ли стороны документ.

В январе первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что признание независимости Косово отозвала еще одна страна, таким образом, у Белграда хранятся заявления уже 10 государств, но их перечень не оглашался.

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Маргарита Головатенко