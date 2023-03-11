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В Москве в здании телеканала «Спас» произошел пожар

17:27, 11.03.2023
В Москве в здании телеканала «Спас» произошел пожар
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В административном здании, расположенном по улице Академика Королева в Москве, вспыхнул пожар. Огнеборцы спасли 4 человек, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

По информации ведомства, пожар произошел в здании №13. Соответствующая информация об этом поступила в 15.42.

Прибывшие пожарные установили, что пламя охватило первый этаж здания (всего этажей девять).

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Из здания проведена эвакуация людей. В 16.29 пожар локализован. Открытое горение сбито. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется, — подчеркнули представители столичного ведомства.

Согласно данным сервисов «Яндекс. Карты» и 2ГИС, в здании, в котором произошел пожар, находится офис телеканала «Спас».

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Антон Гаврилов
ОбществоПроисшествия

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