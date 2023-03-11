В Москве в здании телеканала «Спас» произошел пожар
В административном здании, расположенном по улице Академика Королева в Москве, вспыхнул пожар. Огнеборцы спасли 4 человек, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
По информации ведомства, пожар произошел в здании №13. Соответствующая информация об этом поступила в 15.42.
Прибывшие пожарные установили, что пламя охватило первый этаж здания (всего этажей девять).
— Из здания проведена эвакуация людей. В 16.29 пожар локализован. Открытое горение сбито. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется, — подчеркнули представители столичного ведомства.
Согласно данным сервисов «Яндекс. Карты» и 2ГИС, в здании, в котором произошел пожар, находится офис телеканала «Спас».
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