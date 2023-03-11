Биологи рассказали о первом случае передачи SARS-CoV-2 ото льва к человеку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ученые из университета Аризоны сообщили о первом случае передачи SARS-CoV-2 ото льва к человеку в условиях зоопарка. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на базу данных препринтов medRxiv.

Лев был инфицирован в декабре 2021 года. Заражение хищника произошло в зоопарке Индианы. Сообщается, что животному было около 20 лет. Из-за тяжелого протекания болезни хищника усыпили спустя три дня после того, как тест на SARS-CoV-2 показал положительный результат.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В дальнейшем выяснилось, что генетически идентичным штаммом вируса были заражены двое смотрителей зоопарка. При этом они не вступали в контакт с больными людьми. Специалисты считают, что хищник заразился SARS-CoV-2 от смотрителя зоопарка, у которого отсутствовали симптомы. Также отмечается, что животное страдало от болезни почек и дегенерации позвоночника, в связи с чем льва надо было кормить с руки.

Накануне стало известно, что в японском зоопарке Adventure World два льва умерли от COVID-19 — этот случай стал первым с начала пандемии коронавируса, когда от вируса погибли животные. Животные были пожилыми и имели сопутствующие заболевания. Заражение вирусом вызвало у них пневмонию, которая привела к летальному исходу.



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Антон Гаврилов