ОЭЗ «Алабуга» выделит 3,4 млрд рублей на развитие ж/д инфраструктуры в Тукаевском районе Татарстана

Особая экономическая зона «Алабуга» в рамках строительства логистического комплекса имени Дэн Сяопина проложит 16 км новых железнодорожных путей в Тукаевском районе Татарстана. Инвестиции в проект составят порядка 3,4 млрд рублей.



— Новые пути примкнут к уже существующим путям общего пользования — к станциям Круглое Поле и Никашновка. Такое решение, с двумя точками примыкания, было принято, чтобы обеспечить бесперебойную поставку грузов в логистический комплекс без дополнительной загрузки существующей инфраструктуры, — рассказал руководитель службы развития новых площадок ОЭЗ «Алабуга» Александр Зайченко.

Планируется, что строительство начнется уже в этом году. Проект одобрен Управлением Куйбышевской железной дороги.

Фото: alabuga.ru

Уточняется, что новые пути обеспечат эффективные поставки готового полимерного сырья в Азиатско-Тихоокеанский регион, создадут условия для бесперебойного снабжения запчастями и комплектующими компонентами компании по производству автомобильной и бытовой техники, а также сократят логистические издержки при поставке продукции.



В начале марта сообщалось, что ОЭЗ «Алабуга» выделит 3,2 млрд рублей на реконструкцию трассы Челны — Нижнекамск. На ней планируют расширить до двух полос мост над железнодорожными путями и построить развязку на перекрестке в районе остановки общественного транспорта «Поворот на Иштеряково».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов