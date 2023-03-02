ОЭЗ «Алабуга» выделит 3,2 млрд рублей на реконструкцию трассы Челны — Нижнекамск

Фото: «Этилен 600»

ОЭЗ «Алабуга» в рамках строительства инфраструктуры индустриального парка «Элитен 600» расширит до двух полос мост над железнодорожными путями на трассе Челны — Нижнекамск. По предварительным подсчетам, работы обойдутся в 1,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба парка.

— Сегодня на этом участке проходят два путепровода. Один — широкий, другой — узкий, не удовлетворяющий растущим требованиям. Это проблемный участок, и мы будем его расширять. Новый путепровод через железную дорогу будет соответствовать всем нормам. Мы уже провели встречу с представителями РЖД по вопросу получения технических условий, — рассказал руководитель службы развития новых площадок ОЭЗ «Алабуга» Александр Зайченко.

На этой же трассе «Алабуга» построит развязку на перекрестке в районе остановки общественного транспорта «Поворот на Иштеряково». На эти цели направят порядка 2 млрд рублей.

Фото: «Этилен 600»

— Участок является местом концентрации ДТП. Растущий трафик мог бы усилить проблемы и без того сложного участка. Мы решили, что здесь необходима развязка, которая исключит поворот налево, решив, таким образом, проблемы с безопасностью и комфортом участников движения, — добавил спикер.

Напомним, в марте ОЭЗ «Алабуга» начнет строительство крупнейшего в России международного логистического центра в Тукаевском районе. Терминал войдет в состав индустриального парка «Этилен 600». Первый этап строительства планируется завершить в этом году, он предполагает инвестиции в объеме 20 млрд рублей. С вводом в эксплуатацию логистического центра будет создано более 500 новых рабочих мест.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов