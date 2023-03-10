Ирек Файзуллин рассказал о работе аварийных бригад под обстрелами в новых регионах России

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин рассказал о работе, которая ведется в новых регионах РФ. По его словам, аварийные бригады работают под обстрелами.

— Мы очень плотно работаем, наши специалисты постоянно находятся на восстанавливаемых объектах. У нас везде есть аварийные бригады, даже там, где обстрелы ведутся в ежедневном режиме. И даже если не всегда есть возможность обеспечить нормальное функционирование строительного комплекса, аварийное подключение сетей обеспечивается полностью, — сказал он во время «Парламентского диалога» в Совете Федерации.

Министр добавил, что на сегодняшний день разработаны программы социально-экономического развития новых регионов. Они отработаны со всеми органами исполнительной власти и самими регионами.

Фото: rais.tatarstan.ru

В октябре прошлого года сообщалось, что на восстановление городов в Луганской и Донецкой народных республиках потребуется более 223 млрд рублей. Это свыше 500 соцобъектов, объектов гражданской инфраструктуры и почти 10 тысяч многоквартирных жилых домов и домов частного жилого сектора.

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Айрат Назипов