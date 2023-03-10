Оператор ТКО в Казани борется с запахом мусорного полигона дезодорантами

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в западной зоне Татарстана УК «ПЖКХ» применяет дезодоранты, чтобы устранить неприятный запах с мусорного полигона в Казани, сообщает пресс-служба предприятия.



Компания приступила к испытаниям, в ходе которых применяет опрыскиватели для нейтрализации запаха. Мероприятия проходят на территории полигона ТКО «Химическая» по плану устранения причин неприятного запаха в казанском ЖК «Салават купере».

Дезодоранты, применяемые УК для нейтрализации запахов, — водно-масляная эмульсия. Она не вредна для здоровья людей, подчеркнул оператор.

С 1 марта по заказу УК «ПЖКХ» проводятся еженедельные замеры воздуха в зоне влияния мусорного полигона. В 2023 году оператор планирует запустить под Казанью вторую очередь полигона «Восточный» с высокой степенью автоматизации — она не имеет аналогов в России. Первая очередь полигона принимала отходы в 2017—2020 годах, до своего заполнения. Сейчас отходы из Казани свозят на свалку на улице Химической — это единственная в городе свалка, и она уже близка к заполнению.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В феврале Минэкологии Татарстана после многочисленных жалоб жителей «Салават купере» инициировало внеплановую выездную проверку на полигон ТКО на улице Химической в Казани, принадлежащий УК «ПЖКХ». Ведомство выявило грубые нарушения при эксплуатации объекта.



Гендиректор УК «ПЖКХ» Дмитрий Петров ответил на претензии властей по поводу угрозы «мусорного коллапса», которые прозвучали на коллегии Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана по итогам 2022 года. В авторской колонке для «Реального времени» он выразил надежду, что полигон будет построен и введен в эксплуатацию в этом году, но для этого авиастроители должны пойти на уступки и смягчить авиационные ограничения.



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Маргарита Головатенко