Официальная статистика: в начале марта в Татарстане подешевели сыры, соль и вареная колбаса

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В начале весны в Татарстане снизились средние цены на некоторые продукты питания. В частности, подешевели сыры и вареная колбаса.

Заметнее всего с 27 февраля по 6 марта в республике подешевели свежие огурцы — на 16,74%, до 192,92 рубля за килограмм. Их средняя цена снижается три недели подряд.

Согласно данным Татарстанстата, вареная колбаса за неделю подешевела на 1,7%, до 395,92 руб./кг, а твердые, полутвердые и мягкие сыры — на 1,47%, до 630,18 руб./кг. Средний ценник на вермишель опустился за семь дней на 1,13%, до 69,67 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Подешевели также соль, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сосиски и сардельки. Минимально в Татарстане снизились средние цена на свинину (кроме бескостного мяса), кур (кроме куриных окорочков), сливочное и подсолнечное масло, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено и гречку.

В начале марта в республике также подешевел картофель — 0,37%, до 31,74 рубля за один килограмм. Остальные овощи из «борщевого набора» подорожали: лук — на 6,77%, морковь — на 4,78%, столовая свекла — на 0,96%, капуста — на 0,76%.



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Татьяна Демина