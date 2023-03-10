В Зеленодольском районе Татарстана установят стоимость «квадрата» жилья для расчета соцвыплат молодым семьям

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В Зеленодольском районе Татарстана установят норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на второй квартал 2023 года для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям. Проект постановления проходит экспертизу.



Стоимость одного квадратного метра в Зеленодольском районе для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение жилья, должна составить 70 370 рублей.

В феврале власти Казани официально увеличили норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера платежеспособности молодых семей. На первый квартал 2023 года он был утвержден в размере 128 213 рублей. По сравнению с IV кварталом 2022 года норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья для расчета размера платежеспособности молодых семей вырос на 472 рубля, или на 5,3%.



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Маргарита Головатенко