Опрос: 1,3% россиян считают, что в Казани можно получить лучшее образование

Фото: realnoevremya.ru (архив) / Максим Платонов

1,3% россиян считают, что в Казани можно получить лучшее образование. Еще 1,9% респондентов выразили мнение, что по вопросам обучения лучше всего ехать в Берлин. К таким выводам в результате опроса пришли аналитики OneTwoTrip.

Также исследование показало, что большинство респондентов хотели бы родиться в Москве — 16,9% голосов, в Санкт-Петербурге — 10,4%. Еще 6,4% опрошенных заявили, что хотели бы, чтобы их родным городом был Нью-Йорк. Также респонденты к числу желаемых городов отнесли Лондон — 5,4%, Барселону — 4,7%, Рим — 4,1%, Париж — 3,9%, Дубай — 2,7%, Амстердам — 2,2%, и Лос-Анджелес — 1,8%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Идеальным городом для первого путешествия большинство респондентов называли Рим — 13,1% голосов. Чуть меньше туристов — 10,3% — выбрали Париж, 6,0% — Сидней. Кроме того, в список попали Мальдивы — 5,5%, и Пхукет — 4,8%.

6 марта стало известно, что в Казани до 2026 года планируют увеличить финансирование программы «Развитие образования» с 65,4 миллиарда до 80,2 миллиарда.

25 января аналитики сервиса OneTwoTrip выяснили, что столица Татарстана попала в топ-10 самых популярных внутренних направлений среди российских студентов. Отмечалось, что на долю Казани приходится 3,1% от общего количества бронирования билетов. Также выяснилось, что самым популярным российским авианаправлением среди этой возрастной группы оказалась Москва — 31,8% от всех заказов билетов. Чуть реже студенты посещают Санкт-Петербург (14,8%) и Сочи (6,1%).

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Антон Гаврилов