Число обращений по проблемам обороны, обеспечения безопасности и законности к раису Татарстана выросло на 35%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 2022 год в Татарстане на 35,3% увеличилось количество вопросов по проблемам обороны, обеспечения безопасности и законности — до 4,9 тысячи, тогда как в 2021-м их было 3,1 тысячи. Рост числа обращений связывают с проведением специальной военной операции и частичной мобилизацией.

Количество вопросов гражданской обороны увеличилось на 91% — до 2,1 тысячи обращений в 2022 году, тогда как годом ранее их зарегистрировали всего 184, сообщили в Управлении раиса Татарстана по работе с обращениями граждан.

Фото: tatarstan.ru

Только за последние три месяца поступило более 2,1 тыс. обращений по вопросам, касающимся мобилизации. Среди них: о предоставлении отсрочки мобилизованному (1 292), о демобилизации многодетных отцов (253), о выплатах мобилизованным (191), о социальной поддержке семей мобилизованных (122), прохождения военной службы по контракту (60), обеспечения Вооруженных сил России (80) и призыва в них, работы военных комиссариатов и призывных комиссий.

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Маргарита Головатенко