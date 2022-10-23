Си Цзиньпина избрали генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок
Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.
Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек, среди них: секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи; председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин; глава горкома КПК Шанхая Ли Цян; глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си; глава Пекинского горкома КПК Цай Ци; начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, передает «РИА Новости».
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