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Си Цзиньпина избрали генеральным секретарем Компартии Китая на третий срок

08:19, 23.10.2022

Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Решение принято по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва.

Си Цзиньпин также в третий раз подряд занял должность председателя Военного совета ЦК КПК. В новый состав постоянного комитета Политбюро Компартии Китая вошли семь человек, среди них: секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи; председатель ЦК КПК по руководству деятельностью в области укрепления духовной культуры Ван Хунин; глава горкома КПК Шанхая Ли Цян; глава парткома провинции КПК Гуандун Ли Си; глава Пекинского горкома КПК Цай Ци; начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян, передает «РИА Новости».

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