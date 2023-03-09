Зинэтула Билялетдинов: «За грубые силовые приемы нужно наказывать голами»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча против ХК «Нефтехимик». В пятой игре казанская команда первого раунда плей-офф «Фонбет Чемпионат КХЛ» разгромила нижнекамский клуб со счетом 6:1.

— Непростая серия идет, сегодняшняя игра не исключение. Был тяжелый первый период, затем мы забросили хорошие шайбы. В общем-то команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю мы решили, завтра едем дальше, — передает слова тренера корреспондент «Реального времени».

Также Билялетдинов ответил на вопрос о «провокациях» со стороны игроков нижнекамского клуба. Он рассказал, что поставил задачу своим хоккеистам на них не реагировать.

Фото: ak-bars.ru

— Нужно ли прощать сопернику такие грубые силовые приемы, как против Никиты Дыняка сегодня? Надо наказывать просто забитыми голами, вот и всё, — резюмировал он.

Напомним, благодаря победе казанский «Ак Барс» вышел вперед в серии. Следующий матч состоится уже в Нижнекамске 11 марта. Если казанская команда одержит победу, то пройдет в следующий раунд.

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Айрат Назипов