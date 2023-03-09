США призывают крупнейших трейдеров торговать российской нефтью без опаски

Чиновники Минфина США в частном порядке призывают крупнейших западных сырьевых трейдеров отказаться от опасений по поводу перевозки российской нефти. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Financial Times.

Уточняется, что США таким образом пытаются сохранить стабильные поставки нефти и восстановить некоторый контроль над российским экспортом. Представители американского Минфина уже встретились с трейдерами и попросили их расширить свою роль в торговле российской нефтью и нефтепродуктами без нарушения западных санкций.

— Отдельные компании должны принимать свои собственные решения. Наша цель — донести то, что разрешено в рамках архитектуры ценового потолка, — рассказал один из чиновников.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После отказа европейских покупателей от российской нефти ее основными покупателями стали Индия, Китай и Турция, которые приобретали ее с существенной скидкой.

Напомним, цены на российскую нефть и топливо растут для покупателей в Азии. Это связано с тем, что на них увеличивается спрос из Китая и Индии. Как отмечают трейдеры, повышенный интерес со стороны китайских государственных и крупных частных нефтеперерабатывающих заводов привел к тому, что сырье из России стали покупать по более высоким ценам.

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Айрат Назипов