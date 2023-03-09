В Нижнекамске переформатируют лагерь «Заря» и создадут Центр национальной культуры «Нардуган» — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

В Нижнекамске хотят переформатировать лагерь «Заря» под новые задачи. Детей будут ждать не только отдых, но и национальное, а также духовное просвещение, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— За дни пребывания в лагере дети окунутся в атмосферу деревенской жизни и культуры. Корпуса для проживания будут выполнены из дерева в виде деревенской избы. Там все будет как у бабушек и дедушек. Сундуки и книги с молитвой, — рассказал имам-мухтасиб Нижнекамского района Татарстана Салих хазрат Ибрагимов.

Также в городе хотят создать Центр национальной культуры «Нардуган». Новый комплекс появится на месте школы №5. По задумке, он должен стать центром притяжении детей и молодежи. Здесь будут проводить творческие встречи и мастер-классы.

— Это будет не только музыкальная школа, здесь будет центр национального просвещения. Если вторая школа — это некий центр, дающий образование, то здесь у нас будет центр национальной культуры и традиций, — сказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Кроме того, в гимназии №2 проведут капитальный ремонт. На весь объем работ Татарстан выделил порядка 500 млн рублей.

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Айрат Назипов