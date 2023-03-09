Производитель шин Michelin планирует продать бизнес в России
Французский производитель автомобильных шин Michelin ведет переговоры с местным покупателем о продаже своего бизнеса. Об этом пишет Reuters.
— Сейчас мы обсуждаем передачу бизнеса местной компании. Мы отказались от идеи передать управление местному руководству, потому что возникнут сложности, — рассказали агентству представители компании.
При это в компании не назвали потенциального покупателя.
Michelin — это французская компания, которая производит шины. Она была основана в 1889 году. Спустя век предприятие начало работать в России. В марте прошлого года компания приостановила поставки продукции в Россию и производство на подмосковном заводе.
Накануне стало известно, что российский рынок покинет немецкий производитель шин Continental. Фирма имеет завод в Калуге.
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