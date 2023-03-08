Немецкий производитель шин Continental намерен покинуть российский рынок

Немецкий производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка. Такое заявление сделал генеральный директор компании Николай Сетцер.

Подводя итоги, Сетцер отметил несколько факторов, оказавших влияние на показатели компании. Это ограничения из-за пандемии коронавируса в Китае, продолжающийся дефицит полупроводников, спецоперация.

— Это взвинтило цены на сырье, полуфабрикаты, энергоносители и логистику. Это также причина, по которой мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка, — объяснил гендиректор компании.

Фото: commons.wikimedia.org

Сетцер добавил, что компания по итогам года понесла убытки в размере €850 млн, в России, в частности, в результате санкций были обесценены активы на сумму около €87 млн евро.

Continental имеет завод в Калуге. Год назад предприятие приостановило свою деятельность из-за спецоперации. Но позднее завод возобновил работу.

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Айрат Назипов