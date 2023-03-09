Доля валютной пары доллар-рубль в обороте биржевых торгов достигла минимума за последние годы

Доля валютной пары доллар/рубль в обороте биржевых торгов в феврале сократилась до минимального значения за последние годы. Как сообщает Центробанк, показатель снизился до 36% в феврале по сравнению с 40% месяцем ранее.

— Снижение предложения долларов США со стороны провайдеров ликвидности на ожиданиях санкций способствовало формированию в конце месяца временного дефицита ликвидности в долларах США на рынке свопов, — рассказали в ЦБ.

При этом совокупная доля юаня на биржевом рынке выросла в феврале до 37% от общего объема торгов. В январе этот показатель составлял 33%.

Фото: cbr.ru

Напомним, в некоторых странах наблюдается нехватка американской валюты. Как пишет Bloomberg, дефицит доллара провоцирует кризис на мировом рынке.

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Айрат Назипов