Товарооборот между Татарстаном и Белоруссией в 2020 году составил $870,4 млн

Товарооборот между Татарстаном и Белоруссией в прошлом году составил $870,4 млн — он уменьшился на 16,9%. Однако I квартал 2021 года показывает рост. Об этом сообщили в пресс-службе президента РТ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром промышленности РБ на Международной промышленной выставке «Иннопром-2021» и отметил, что на протяжении последних лет Белоруссия стабильно входит в число лидеров — внешнеторговых партнеров республики.

В частности, в Татарстане работают предприятия, созданные с участием белорусского капитала: «Торгово-производственная компания «МТЗ-Татарстан», «Амкодор-Бел», «Торговый дом «Молодечномебель», представительство холдинга «Пинскдрев». Среди сборочных производств — ТПК «МТЗ-Татарстан», «ПО ЕлАЗ» и «Казанский лифтостроительный завод».

Также в Татарстане 63% всей сельскохозяйственной техники из Белоруссии. Кроме того, есть белорусские городские автобусы и трамваи.

Алексей Нечаев