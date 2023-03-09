Гидрометцентр Татарстана: в Казани этой зимой было 39 солнечных дней

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как рассказал «Реальному времени» начальник Гидрометцентра Татарстана Феликс Гоголь, в Казани этой зимой было 39 солнечных дней. При этом осадков на территории региона было относительно немного, а пик их выпадения пришелся на первый и последний месяцы зимы.

По словам эксперта, зима оказалась пасмурной не только для жителей столицы, но и для всей республики.

— В декабре и феврале в Казани было по 12 солнечных дней, а в январе — 15. Под такими днями понимается то, что солнце хоть немного выходило из-за облачности, и прибор гелиограф его фиксировал. Это не означает, что весь день было солнце, а то, что оно в принципе вышло, — сказал начальник Гидрометцентра республики.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

При этом Гоголь не уточнил, сколько солнце светило над территорией Казани в часах. В свою очередь, ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказывала «Вечерней Москве», что в столице России этой зимой солнце светило 83 часа, или 67% от нормы, которая составляет 123 часа. В то же время в Санкт-Петербурге за эту зиму было зафиксировано лишь 52 солнечных часа. Как рассказал в своем telegram-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, в городе были и более пасмурные дни:

— Например 2009 год с солнечным сиянием всего 26,8 часа. Но когда вспоминаешь 1976 год и 129 часов солнца за зиму, понимаешь, что в этом году его не хватило, — говорится в его сообщении.

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Максим Кокунин