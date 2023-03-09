За год россиянки потратили 91 миллиард часов на работу по дому — это много или мало?

За 2021 год жительницы России потратили на работу по дому 91 миллиард часов, что равно 11 миллиардам рабочих дней.

В среднем за сутки на домашние заботы у одной россиянки уходит 4 часа 20 минут. Для сравнения: мужчины тратят на это в 2,3 раза меньше времени — 1 час 53 минуты в день.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как подсчитали аналитики проекта «Если быть точным», при раскладе, если бы домашний труд 58 миллионов женщин в возрасте от 20 до 80 лет в России оплачивался, он в 2021 году стоил бы 22,3 триллиона рублей. Это почти пятая часть — 17% — от ВВП страны за тот год.

Для расчета специалисты взяли медианную зарплату в России — в 2021-м она составляла 40 245 рублей в месяц. Получилось, что рабочий час женщин стоил бы 244,9 рубля.

91 миллиард часов — это:

3,79 миллиарда суток , 541,6 миллиона недель и 10,38 миллиона лет ;

, и ; в 977 раз больше, чем у российского мужчины — за 2021 год они в возрасте от 20 до 80 лет потратили на дела по дому чуть более 93 миллионов часов;

— за 2021 год они в возрасте от 20 до 80 лет потратили на дела по дому чуть более 93 миллионов часов; больше времени, потраченного на работу россиянами трудоспособного возраста, — на 12,2 миллиарда часов, трудоспособными мужчинами России — на 5,6 миллиарда — при работе по 8 часов 5 дней в неделю;

— при работе по 8 часов 5 дней в неделю; меньше потраченного на сон времени: женщинами трудоспособного возраста — почти на 25,6 миллиона часов, мужчинами трудоспособного возраста — на 35,4 миллиона часов — при условии, что сон длился 8 часов в сутки;

— при условии, что сон длился 8 часов в сутки; больше времени, проведенного россиянками*: на маникюре — в 46 раз (~34 часа в год на одну женщину), на педикюре — в 61,5 раза (~25,5 часа в год), на наращивании ресниц — в 196 раз (~8 часов в год);

(~34 часа в год на одну женщину), (~25,5 часа в год), (~8 часов в год); больше времени, затраченного жительницами России* на: нанесение макияж а — в 17,2 раза (~91 час в год), укладку волос — в 4,3 раза (~365 часов в год), выбор одежды перед выходом из дома — в 43 раза (~36,5 часа в год);

(~91 час в год), (~365 часов в год), (~36,5 часа в год); больше времени, «потерянного» россиянами*: в пробках — в 15,8 раза (~100 часов в год); в очередях — в 12 раз (~130 часов);

(~100 часов в год); (~130 часов); больше времени, затраченного российскими женщинами* на: шопинг — в 15,5 раза (~100 часов в год), разглядывание витрин магазинов — в 32,5 раза (~48 часов в год), приобретение продуктов питания — в 14,2 раза (~110 часов в год).

* в расчет брались 58 миллионов женщин в возрасте от 20 до 80 лет

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Татьяна Демина