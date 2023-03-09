Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов

В четверг, 9 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода, снег, в том числе мокрый. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем температуры воздуха в Татарстане составят от +1..+5˚. В то же время в Казани воздух прогреется от +3 до +5˚, а в Набережных Челнах от +2 до +5 градусов.

Гидрометцентр Татарстана также прогнозирует южный, юго-западный ветер с порывами до 15—20 м/с. На дорогах местами ожидается гололедица и снежная каша.

В ГУ МЧС России по республике также предупредили об усилении ветра и проблемах на дорогах в связи с потеплением. По данным ведомства, температура воздуха сможет достигать и +6 градусов.

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Максим Кокунин