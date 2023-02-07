В Татарстане утвердили план по защите населения и территории в период весеннего половодья 2023 года

Правительство Татарстана утвердило комплекс мероприятий по защите населения и территории в период весеннего половодья 2023 года. Документ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно постановлению, участвовать в мероприятиях будут различные ведомства и органы местного самоуправления. У каждой структуры свои задачи. Например, сотрудники МЧС начнут выезжать на территории, которые попадают в зону возможного затопления. Им необходимо оказывать помощь местным властям по вопросам подготовки и проведения противопаводковых мероприятий и обеспечить функционирование временной наблюдательной сети (гидрологических постов) для контроля уровня воды на водных объектах республики.

В ФГБУ «УГМС РТ» должны регулярно отчитываться в МЧС о прогнозах максимального уровня воды на реках Татарстана, а также предоставлять данные о текущем состоянии водных объектов.

Фото: mchs.tatarstan.ru (архив)

Сотрудники Минэкологии будут следить за качеством поверхностных вод в местах накоплениях жидких отходов, хранения ядохимикатов и очистных сооружений, а представители МВД обеспечат сопровождение при транспортировке взрывчатых веществ для проведения работ по ликвидации заторов льда на водных объектах.

Контролировать комплекс работ будет Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана. Представители ведомства должны отчитаться о проделанной работе до 16 мая.

План мероприятий по защите населения и территории республики в период весеннего половодья 2022 года признан утратившим силу.



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Айрат Назипов