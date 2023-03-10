В Казани вырос спрос на вакансии с возможностью удаленной работы

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Казани по итогам февраля на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос интерес горожан к вакансиям, связанным с удаленной работой. К таким выводам в результате исследования пришли эксперты сервиса «Авито Работа».

Соискатели в Казани больший интерес к дистанционной работе проявляют в отношении категории «интернет, телеком, IT, маркетинг, реклама и PR». На вакансии с дистанционным форматом работы тут приходится 56% и 35% откликов соответственно.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Своей популярностью у соискателей из Казани также пользуется категория «Банки, инвестиции» — на нее приходится 18% откликов. В топе по России лидирующие позиции по востребованности у соискателей занимает профессия страхового агента. Доля группы профессий «Бухгалтерия, финансы» составила 17%.

Также аналитики выяснили, что соискатели по итогам февраля этого года стали на 88% чаще откликаться на удаленные вакансии в сфере образования: кураторов, репетиторов и удаленных преподавателей. На 79% интерес соискателей вырос к дистанционному формату работы в категории «Фитнес, салоны красоты».

В конце февраля в результате исследования психологов из Гронингенского университета в Нидерландах стало известно, что работодатели для «дистанционной работы» чаще выбирают кандидатов с высокой компетентностью и меньшее предпочтение в этом плане отдают соискателям с развитыми социальными навыками.

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Антон Гаврилов