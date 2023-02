Психологи назвали навыки, необходимые кандидату на удаленную работу

Работодатели для «удаленной работы» чаще выбирают кандидатов с высокой компетентностью, чем соискателей с развитыми социальными навыками. К таким выводам пришли психологи из Гронингенского университета в Нидерландах. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на журнал The Journal of Personality and Individual Differences.

В рамках исследования, ученые провели два эксперимента. Для первого, специалисты попросили 304 человек изучить резюме кандидатов на удаленную работу и работу в офисе. Второе исследование предполагало полевой эксперимент с рекрутерами в качестве участников. В ходе эксперимента около 300 рекрутеров прочитав описание вакансии, выбирали на работу в офис сотрудника с социальными навыками. Для удаленного формата работы рекрутеры останавливали свое внимание на соискателях с высоким уровнем компетентности.

Фото: pixabay.com

В результате выяснилось, что удаленная работа может изменить требования компаний к навыкам и характеристикам своих сотрудников

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об удаленной работе. В документе вводятся три понятия: первое — дистанционная (удаленная) работа. Второе — временная дистанционная (удаленная) работа. Третье — комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа. Согласно нововведениям, работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия. При этом ему следует обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить затраты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов