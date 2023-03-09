Гуттериш призывает все стороны в Грузии избегать любых действий, ведущих к эскалации напряженности

Фото: МВД Грузии/YouTube.com (скриншот видео)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался о ситуации с протестами против принятия закона об иноагентах в Грузии, призывая все стороны избегать и не допускать действий, ведущих к эскалации напряженности. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.

— Генеральный секретарь подчеркивает важность свободы выражения мнений, беспрепятственной работы СМИ, деятельности гражданского общества и вновь обращает внимание на право людей на мирный протест, — цитирует ТАСС Хака.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее, в свою очередь, призвала власти страны воздержаться от применения силы в отношении протестующих.

— Пусть власти поймут, что у них последний шанс разорвать дистанцию с населением, которая все увеличивалась и увеличивалась. У них последний шанс продемонстрировать, что они не являются неформальной пророссийской силой. У них последний шанс показать, что то, что они проевропейские, не пустые слова, а их цель, — заявила Зурабишвили.

На днях парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния. Он предлагает создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранных государств.

По этой причине в стране вспыхнули беспорядки. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и обещала наложить вето на закон об иноагентах. США не исключают возможности введения санкций в отношении представителей властей Грузии из-за ситуации вокруг нашумевшего законопроекта.

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Илина Хакимова