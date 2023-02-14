Число самозанятых казанцев за год выросло на 23 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На сегодняшний день в Казани насчитывается 81 тысяча самозанятых. За 2022 год их количество выросло на 23 тысячи, сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Число субъектов малого и среднего бизнеса в столице Татарстана за прошлый год увеличилось почти на 2 тысячи. На сегодняшний день в городе их насчитывается 80,4 тысячи.

Казанцев, занятых в секторе малого и среднего бизнеса, за 2022 года стало больше почти на 25 тысяч. На сегодняшний день их количество оценивается в 350,3 тысячи человек, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Увеличилась и доля представителей малого и среднего бизнеса, продукция которых представлена на маркетплейсах, до 16,3 тысячи продавцов. Это на 70% больше, чем в 2021 году.

30 августа 2022 года в Казани самозанятые установили рекорд России по самому длинному торговому прилавку. Его длина составила 245,5 метра.



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Татьяна Демина