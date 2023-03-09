В Казани выставят на аукцион права на размещение девяти точек продажи мороженого и напитков

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет потребительского рынка Казани проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных точек продажи мороженого, сладостей и прохладительных напитков. Он запланирован на 4 апреля.

В списке девять адресов, в том числе пляж «Локомотив». Точки продажи мороженого, сладостей и напитков также разместят по ул. Максимова, 2; ул. Восстания, 83; ул. Урицкого, 27; ул. Батыршина, 20, ул. Беломорской, 73; ул. Волгоградской, 1 и ул. Максимова, 34.

Площадь каждого из предлагаемых участков составляет 6 квадратных метров. Права готовы предоставить на полгода.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальная цена лотов от 11 272 рублей. Самый дорогой лот — право на размещение точки продажи мороженого, сладостей и прохладительных напитков на пляже «Локомотив» — стартовая цена составляет 13 308 рублей.

В феврале Комитет потребительского рынка Казани выставил на аукцион права на размещение сезонных точек по продаже мороженого напротив Дворца Земледельцев и на площади Тысячелетия, 2, корпус 2 (остановка туристических автобусов). Площадь каждой из них составляет 2 квадратных метра.

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Татьяна Демина