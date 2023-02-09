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В Казани проведут аукцион на размещение сезонных точек продажи мороженого

13:32, 09.02.2023
В Казани проведут аукцион на размещение сезонных точек продажи мороженого
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет потребительского рынка Казани проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных торговых точек по реализации мороженого. Он назначен на 6 марта.

На аукцион выставят две площадки — напротив Дворца Земледельцев и на площади Тысячелетия, 2, корпус 2 (остановка туристических автобусов). Площадь каждой из них составляет два квадратных метра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Срок размещения торговых точек — два периода (по четыре месяца). Начальная стоимость — 5 914,69 рубля, шаг аукциона — 295,73 рубля.

Напомним, в начале лета 2022 года продажи мороженого в России резко подскочили. Чаще всего россияне предпочитали порционное мороженое. Его доля в заказах категории составляла 81%.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляОбществоВластьЭкономика Татарстан

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