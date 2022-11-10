Власти Казани утвердили обновленный план организации сезонных тематических ярмарок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани внес изменения в план организации и схемы размещения сезонных тематических ярмарок на территории города. Прежние данные утратили силу.

В обновленном перечне 47 адресов, по которым организуются сезонные тематические ярмарки. Количество мест на них варьируется от пяти до 1 140.

В списке 19 адресов, по которым сезонные тематические ярмарки проводятся ежедневно, а также где они организуются по мере необходимости. Остальные локации предназначены для ярмарок с 1 по 31 декабря каждого года.

«Реальное время» публикует схемы размещения сезонных тематических ярмарок в Казани, где они могут проводиться каждый день:

Схемы размещения сезонных тематических ярмарок в Казани, где их могут организовывать по мере необходимости:

Схемы размещения сезонных тематических ярмарок в Казани, проводимых в преддверии Нового года — с 1 по 31 декабря.

Напомним, в Казани и других городах Татарстана с 10 сентября каждую субботу проходят сельскохозяйственные ярмарки. Они будут проводиться до 24 декабря. Даты утверждены Кабмином Татарстана по предложению Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

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Татьяна Демина