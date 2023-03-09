Главное о коронавирусе на 9 марта: две версии происхождения COVID-19, новые пандемии

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 176 новых случаев COVID-19. Всего на 9 марта в республике зафиксировано 199 811 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 196 161 человек, в том числе 297 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 19 пациентов.



В Забайкалье впервые за три года с начала пандемии COVID-19 прибыли туристы из Китая

За последние сутки в России выявили 12 496 случаев коронавируса, выздоровели 12 536 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 388 556, а выздоровевших — до 21 729 768. Госпитализировали за сутки 657 человек. Умерли за сутки 40 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 463 человека.



Группа туристов из Китая впервые за 3 года с начала пандемии COVID-19 посетила Забайкалье. По словам министра экономического развития края Александра Бардалеева, приезжих встретили в поселке Забайкальск, а после привезли в Читу. Туристическая группа посетила музей декабристов, минеральный источник «Молоковка». По словам Бардалеева, многие туристы признались в том, что сильно скучали по России все эти годы.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

ВОЗ: с 6 февраля по 5 марта COVID-19 заразились около 4,5 миллиона человек

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 676 393 628 раз, 6 880 042 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 755 433). На второй строчке — Индия (44 690 298), на третьей — Франция (39 860 410), на четвертой — Германия (38 241 231), на пятой — Бразилия (37 076 053).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 123 299). За ними следуют Бразилия (699 276), Индия (530 776), Россия (388 440, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 170).



За время пандемии сделано 13 338 614 307 инъекций вакцины против коронавируса.

Секретариат кабинета-министров Великобритании исключил из мемуаров экс-главы Минздрава Мэтта Хэнкока «Пандемийный дневник» его сомнения в том, что COVID-19 возник естественным путем. Как сообщает газета The Daily Telegraph, писателя призвали не продвигать версию о лабораторной утечке вируса, чтобы тем самым не обострять в негативном ключе отношения с Китаем. Изначально Хэнкок собирался написать в мемуарах, что версия КНР о случайном обнаружении вируса рядом с лабораторией в Ухане «попросту не работает». Однако согласно позиции правительства Великобритании, вспышка COVID-19 именно в Ухане, где расположен институт вирусологии, произошла «совершенно случайно».

Фото: realnoevremya.ru (архив)/ Максим Платонов

В период с 6 февраля по 5 марта коронавирусом заразились около 4,5 миллиона человек. Умерли от вируса почти 32 тысячи, сообщает всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По сравнению с предыдущими 28 днями число летальных исходов снизилось на 65%. Количество случаев инфицирования уменьшилось на 58%.

Катар снял все ограничения, связанные с противодействием COVID-19. Однако граждан по-прежнему просят носить защитные маски в медицинских учреждениях, говорится в заявлении правительственного офиса по коммуникациям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Ранее сообщалось, что спортсмен заболел коронавирусом и покинул чешский этап Кубка мира в Нове-Место.

Разведка США заявила, что изучает две версии происхождения COVID-19. Согласно первой, пандемия началась из-за лабораторной утечки. Вторая заключается в том, что появление вируса связано с естественным генезисом. По словам директора национальной разведки Аврил Хэйнс, в теорию биооружия не верит никто. Также она добавила что Китай не проявляет должного сотрудничества по данному вопросу.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

До конца 2023 года в Евросоюзе (ЕС) отменят бюджетные послабления, связанные с пандемией COVID-19. Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис. Он подчеркнул, что страны ЕС будут следовать собственным целям по сокращению бюджета и опираться на конкретные рекомендации. В ЕК также заявили, что государственная поддержка в сфере энергетики должна быть прекращена сейчас, во время снижения цен на энергоносители.

Около 300 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Ruby Princess заболели кишечной инфекцией. Из 2 881 пассажира недугом заразились 284. Информации о том, что именно вызвало вспышку заболевания, нет. В 2020 году это же судно стало очагом COVID-19 — тогда погибли 15 человек, сотни были инфицированы.

Разведка США выразила мнение, что мир может столкнуться с новыми пандемиями. В ежегодном докладе разведсообщества отмечается, что «страны по всему миру остаются под угрозой возникновения или введения новых патогенов».

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

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Антон Гаврилов