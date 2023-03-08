Казанцы чаще всего дарили женщинам тюльпаны и розы — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

При выборе букета цветов для представительниц прекрасного пола, казанцы чаще всего отдавали предпочтения розам и тюльпанам. Также они часто выбирали ирисы, нарциссы и мимозы. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Супруга любит розы или тюльпаны. Дочке тоже маленький симпатичный букетик выбрали. Теще уж добротный (букет собрали — Прим.ред), как самой любимой, — рассказал Дамир Каюмов.

— Любимые цветы мамы — это хризантемы. Выбор однозначный, — объяснил Сергей Домрачев.

Как рассказали продавцы, чаще всего казанцы заказывали цветы в онлайн-формате. Но даже несмотря на это, с самого утра в цветочных магазинах наблюдались очереди. Купить тюльпаны можно от 120 рублей, а готовые цветочные композиции — от 1,5 тысяч.

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Айрат Назипов