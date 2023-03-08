В Совфеде объяснили отказ Киева соблюдать договоренности по обмену военнопленными

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

Украинская сторона готовится к потере части территорий, поэтому создает фонд для обмена пленными. Об этом «Ленте.ру» заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

— Возможно, они хотят усилить свои переговорные позиции. Я думаю, что они опасаются падения Артемовска в ближайшие дни. Там явно находятся люди, которые им очень дороги — крупные националисты, иностранцы известные. Поэтому они создают фонд для обмена, как мне кажется, такой вариант тоже может быть, — предположил он.

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

Накануне Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что российская сторона договорилась с Киевом об обмене военнопленными в формате «160 на 160». Впоследствии Украина отказалась выполнять эти условия и согласилась обменять лишь 90 человек.



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Айрат Назипов