Бывшего мэра Белгорода арестовали по делу о взятке — он пытался покинуть страну

Фото: Антон Иванов/vk.com

Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении крупной взятки. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что бывшего градоначальника задержали в аэропорту. Иванов пытался покинуть страну и улететь в Узбекистан.

— Я провел много встреч и собеседований, видя, что работы пока еще нет и нужно дальше двигаться… На позапрошлой неделе я встречался с одноклассниками, это был город Ташкент… Я свободно перемещался по стране и по странам СНГ, не подозревая, что в отношении меня идут следственные мероприятия, — сказал Иванов в ходе судебного заседания.

Фото: realnoevremya.ru

Иванова обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три миллиона рублей.

21 декабря 2021 года депутаты Белгородского городского Совета Антона Иванова избрали на пост главы администрации города Белгорода, . 7 ноября 2022 года он покинул эту должность.

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Айрат Назипов