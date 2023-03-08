В Казани за сутки произошло 265 ДТП

В Казани во вторник, 7 марта, произошло 265 ДТП, в трех из них пострадали люди. В двух случаях сбили пешеходов, еще в одном — человек получил травмы в аварии, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Всего за сутки сотрудники ГИБДД задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще у трех автомобилистов не было прав на управление транспортом.

В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 6 граждан.

Фото: ГИБДД Казани

Напомним, за прошлую субботу в Казани произошло 139 дорожно-транспортных происшествий. В двух случаях пришлось вызывать медиков.

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Айрат Назипов