В Казани за сутки задержали 10 нетрезвых водителей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани за субботу, 4 марта, задержали 10 пьяных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, не имеющих прав на управление транспортом. Еще шестерых доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Всего за сутки поступило 139 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В двух случаях пришлось вызывать медиков.

Фото: ГИБДД Казани

Напомним, днем ранее в Казани произошло 187 ДТП. В двух из них сбили пешеходов. За сутки были задержаны шесть водителей в пьяном состоянии.



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Айрат Назипов