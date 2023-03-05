В Казани за сутки задержали 10 нетрезвых водителей
В Казани за субботу, 4 марта, задержали 10 пьяных водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
Сотрудники ГИБДД задержали трех водителей, не имеющих прав на управление транспортом. Еще шестерых доставили в отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.
Всего за сутки поступило 139 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. В двух случаях пришлось вызывать медиков.
Напомним, днем ранее в Казани произошло 187 ДТП. В двух из них сбили пешеходов. За сутки были задержаны шесть водителей в пьяном состоянии.
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