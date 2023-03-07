Россия ежегодно направляет $1 млрд в качестве помощи наименее развитым странам

Объем официальной помощи, которую Россия предоставляет странам-реципиентам в целях развития, составляет около $1 млрд в год. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

— Российская Федерация остается ответственным международным донором. Общий объем предоставляемой нашей страной официальной помощи развитию за последнее десятилетие вырос в два раза и в среднем составляет около $1 млрд в год, — цитирует его ТАСС.

Фото: mid.ru

Вершинин отметил, что Россия поддерживает в таких странах промышленность и сельское хозяйство, а также обеспечивает энергетическую и продовольственную безопасность этих государств. Он добавил, что Россия списала им $380 млн долга с 2013 года.

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Айрат Назипов